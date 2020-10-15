В доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружен арсенал оружия, владелец квартиры задержан - КГГА

Спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости в одной из квартир отселенного дома на ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где летом произошел взрыв, сообщили в департаменте муниципальной безопасности Киевгоргосадминистрации.

"Вчера, 14 октября, примерно в 14:00, во время работ по возврату жильцам дома на Соломии Крушельницкой, 1/5 вещей в одной из квартир найдено нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг.

Открыто уголовное производство. Изъятое оружие, боеприпасы и емкости переданы в полицию для проведения следственных действий. Владелец квартиры задержан.

В КГГА также сообщили, что спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" 13 октября начали поиск и возвращение личных вещей жильцам отселенного дома на ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, поврежденного в результате взрыва в июне текущего года.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате пять человек погибли, пять получили травмы. Были повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Были разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.

Городской голова столицы Виталий Кличко распорядился выделить пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках компенсации и также сообщил, что дом будет полностью демонтирован.

Начальник управления вопросов гражданской защиты КГГА Роман Ткачук сообщил, что перед началом демонтажа пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках в Киеве на здание будут установлены дополнительные конструкции во избежание новых обвалов. После того как крепление было установлено, начался процесс выноса личных вещей жителей из разрушенных квартир. После того, как все имущество будет вынесено, начнется демонтаж здания.