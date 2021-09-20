Австриец пытался вывезти из Украины книгу XIX века и картину начала XX века

Гражданин Австрии на своем автомобиле пытался вывезти из Украины книгу XIX века и картину начала XX века мотивируя тем, что приобрел их в антикварном магазине Одессы. Предметы изъяты для проведения экспертизы, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"В паромный пункт пропуска "Орловка" на выезд из Украины прибыл гражданин Австрии. Иностранец на автомобиле "Пежо" австрийской регистрации избрал полосу движения "зеленый коридор". Учитывая анализ рисков, пограничники и таможенники приняли решение подробнее осмотреть машину 76-летнего иностранного гостя. В ходе совместного погранично-таможенного осмотра автомобиля и личных вещей водителя были обнаружены картина и книга, которые могут представлять историко-культурную ценность", – сказано в сообщении службы, обнародованном в воскресенье.

Пограничники уточнили, что мужчина перевозил картину, обрамленную деревянной рамой золотистого цвета, с изображением девушки в красной косынке. На полотне было отмечено фамилия, вероятно, автора и дата - 1917 год.

"Книга на французском языке "Grands peintres de l'allemagne" была издана в 1891 году в Париже. Кроме того, в ней содержался лист с надписью о награждении этой книгой ученицы 6 класса Одесской Мариинской женской гимназии в 1898 году", – сказано в сообщении.

Иностранец рассказал, что приобрел предметы старины в одном из антикварных магазинов Одессы.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК "Контрабанда" пограничники Измаильского отряда направили сообщение в СБУ, а представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы для проведения экспертизы.