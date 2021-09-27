События

13:49 27.09.2021

Испанец три месяца нелегально жил во львовском ТРЦ

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Испанец три месяца нелегально жил во львовском ТРЦ

Сотрудники полиции и Государственной миграционной службы Украины (ГМС) обнаружили гражданина Испании, на протяжении трех месяцев нелегально проживавшего в торгово-развлекательном центре King Cross Leopolis во Львове, сообщает пресс-служба Главного управления ГМС во Львовской области.

По данным пресс-службы, в июне текущего года управление ГМС в Закарпатской области приняло решение о принудительном выдворении испанца, поскольку он прибыл в Украину нелегально. Но иностранец не выполнил предписание, приехал во Львов и нашел пристанище в торгово-развлекательном центре. "Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения", - говорится в сообщении.

В отношении иностранца составлен протокол по ст.203 Кодекса об административных правонарушениях Украины (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Его поместили в Волынский пункт временного содержания иностранцев для идентификации и возвращения в страну происхождения.

Теги: #львов #нелегал #иностранец
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