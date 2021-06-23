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04:43 23.06.2021

СБУ задержала иностранца, который находится в международном розыске и скрывался на территории Украины

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СБУ задержала иностранца, который находится в международном розыске и скрывался на территории Украины

Служба безопасности Украины задержала иностранца, который находится в международном розыске за совершение преступлений террористического характера.

"СБУ разоблачила иностранного гражданина, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Злоумышленника удалось задержать в г.Черкассы, в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства.

"К задержанному применен временный арест сроком 40 суток и он помещен в государственное учреждение "Черкасский следственный изолятор" до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства - инициатора розыска", – сказано в сообщении.

Теги: #розыск #сбу #иностранец
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