События

16:49 20.06.2021

В аэропорту "Борисполь" разоблачили иностранца, пытавшегося перевезти через границу бриллиантов на 1 млн грн

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В аэропорту "Борисполь" разоблачили иностранца, пытавшегося перевезти через границу бриллиантов на 1 млн грн

В киевском аэропорту "Борисполь" во время оформления авиарейса "Тель-Авив – Киев" пограничники совместно с таможенниками провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса, во время которого обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства.

"В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 млн грн.

"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ", - добавляют пограничники.

 

Теги: #борисполь #бриллианты #иностранец #аэропорт
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