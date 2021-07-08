События

23:32 08.07.2021

В Харькове гражданин Турции сбежал из зала суда, по городу введена операция "Сирена"

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В Харькове гражданин Турции сбежал из зала суда, по городу введена операция "Сирена"

В Харькове гражданин Турции Димерал Незаметтим, подозреваемый в мошенничестве, после оглашения определения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал автомобиль и скрылся.

"Сообщение о происшествии в суде, расположенном на площади Героев Небесной Сотни, поступило в полицию 8 июля в 17:58. По городу введена полицейская операция "Сирена"", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На сайте ведомства опубликовано фото сбежавшего и его приметы: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие. Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки. Правоохранители просят тех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить в полицию удобным способом.

 

Теги: #суд #харьков #иностранец
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