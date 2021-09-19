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18:42 19.09.2021

Порошенко в Каневе призвал поддержать на выборах в Раду журналиста, политзаключенного Кремля Романа Сущенко

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Порошенко в Каневе призвал поддержать на выборах в Раду журналиста, политзаключенного Кремля Романа Сущенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Каневе на Тарасовой Горе призвал жителей Черкасс поддержать на выборах в Верховную Раду по 197-м округу бывшего политзаключенного Кремля, известного журналиста, первого заместителя председателя Черкасского облсовета Романа Сущенко.

"Черкасской области очень повезло, что "Европейскую Солидарность" здесь представляет легендарный человек - Роман Сущенко. Это выдающийся журналист, который достойно представлял Украину в Париже. Человек, который знает много языков. Вы видели его картины? Это невероятно. Но Роман Сущенко стал известным на весь мир, когда Путин отдал приказ своим преступникам из ФСБ похитить Романа, бросить его в тюрьму в Лефортово, предлагая только одно - предать Украину", - цитирует Порошенко сайт политсилы в воскресенье.

Пятый президент подчеркнул, что Сущенко прошел "все эти пытки, его не сломали ни Лефортово, ни эфэсбешники, и даже враги признали его мужество".

"Нам надо, чтобы "Европейской Солидарности" в парламенте было больше. Чтобы в парламенте были не кнопкодавы, которые выполняют преступные указания из Офиса президента, а представители народа. Почему сейчас это так важно? Потому что Украина сейчас переживает бурные и очень сложные времена. Страна погрузилась в кризис экономический, политический, энергетический и политики безопасности. И именно в эти времена, так же, как и в 14-м году, надо иметь надежных людей и надежную команду, которая будет защищать Украину", - отметил Порошенко.

Теги: #кандидат #евросолидарность #черкасская
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