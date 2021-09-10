Проведены 13 обысков по месту жительства фигурантов дела о присвоении средств на капремонт жилфонда в Киеве

Столичные правоохранители провели 13 санкционированных обысков по месту жительства руководителей киевского коммунального предприятия по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения "Спецжилфонд" и ряда подрядных организаций, сообщает Киевская городская прокуратура.

"Следственные действия прошли в рамках уголовного судопроизводства по факту присвоения средств территориальной громады Киева во время проведения капитального ремонта жилищного фонда столицы, в том числе с целью изъятия имущества для возмещения причиненного уголовным правонарушением вреда", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во время обысков изъято носители информации, документы и наличные денежные средства в размере более 2 млн. грн.

"Следственные действия в уголовном производстве продолжаются", - резюмируют в прокуратуре.

Как сообщалось, в августе правоохранители провели обыски в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, коммунальном предприятии по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения "Спецжилфонд", коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ", в офисах подрядных организаций.

"В течение 2019-2021 годов группой лиц из числа руководителей департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП "Спецжилфонд", КП "Житлоинвестбуд-УКБ" проведены подконтрольные тендерные закупки и привлечены аффилированные с участниками группы подрядные предприятия для выполнения строительства дошкольного учебного заведения в Святошинском районе, прокладки наружных инженерных сетей к жилому дому на пересечении ул.Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе, выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции территории производственно-складской базы под строительство жилых домов и складских зданий в Соломенском районе, реконструкции дома на бульваре Кольцова в Святошинском районе и других объектов в столице", - уточнила тогда пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители уточнили, что указанная группа лиц перечислила аффилированным подрядчикам более 250 млн грн. При этом, как установлено следствием, работы на указанных и других объектах строительства проведены по завышенным ценам, частично не проведены или выполнены некачественно, с нарушением требований ГСН.

Предварительный размер убытков местному бюджету составляет более 30 млн грн.