В результате обысков в департаментах КГГА изъята документация 20-летней давности

В результате обысков в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации следователи Государственного бюро расследований изъяли документацию, которая касается деятельности структурных подразделений КГГА в период с 2002 по 2007 годы.

"Обыски проводились в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева "с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, добытого в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц". Работники департаментов предоставили всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием, открывая информацию 20-летней давности", - сообщает пресс-служба КГГА.

При этом отмечается, что "публичные выступления правоохранителей несколько расходится с их реальными действиями".

"Вчерашняя "акция" правоохранителей - продолжение системного давления на городскую власть, попытки дестабилизировать работу города и создания негативного имиджа столичной администрации", - убеждены в КГГА.

Как сообщалось, 9 сентября столичные правоохранители провели обыски в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами департаментов КГГА при передаче в пользование субъекту хозяйствования земельных участков коммунальной собственности. В ГБР отметили, что сумма нанесенного государству ущерба составляет около 150 млн грн.