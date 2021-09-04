В Крыму у первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении - Кориневич

В Крыму у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова (Nariman Dzhelyal) прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении, сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Утром в Крыму к первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Nariman Dzhelyal пришли с обысками. Несколько минут назад его вывезли на авто в неизвестном направлении", - на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Сообщество "Крымская солидарность" сообщило, что обыски проходили в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.