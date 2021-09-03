Оргкомитет КиевПрайд-2021 обнародовал манифест с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ+

Организационный комитет ЛГБТ-акции КиевПрайд-2021 пригласил общественный сектор, медиа и политические силы к подписанию совместного Манифеста с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ-сообщества.

"Этим манифестом мы заблаговременно отвечаем на неизменный вопрос "зачем вы выходите на марш". Манифест призван сконцентрировать внимание наших партнеров из власти на первоочередных шагах по установлению правового равенства для всех социальных групп, в том числе и ЛГБТ+", - сказал на брифинге в пятницу глава оргкомитета КиевПрайд-2021 Ленни Емсон.

Отмечается, что манифест КиевПрайд открыт для подписания всеми заинтересованными организациями гражданского общества, а после ПрайдМесяца, который 19 сентября завершится Маршем равенства, документ будет передан в соответствующие органы власти.

"Организуя Марш равенства в столице в знаковый год 30-летия нашей независимости, все мы, гражданки и граждане, представляющие голос украинских сообществ на мероприятиях КиевПрайд-2021, солидаризируемся вокруг таких требований в адрес выбранного нами руководства страны", - говорится в манифесте.

Среди требований - принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект №5488, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.

Также манифест призывает к реформированию правоохранительной системы, в частности, полиции, прокуратуры и судебной системы, найти законодательное решение недопущения языка вражды и исключить в публичном пространстве призывы к дискриминации и насилия в адрес ЛГБТ+, активизировать усилия органов власти на пути к признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола. Манифест содержит призыв поднять на наивысшую ступень в украинском государстве направление семейной политики, рассмотрев вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься тремя родственными сферами - семейной, демографической и миграционной политиками.

Кроме того, в КиевПрайд призывают признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности возможными основаниями совершения домашнего насилия, учесть в сфере нормативного регулирования и на уровне практического применения, в украинских учебных заведениях факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как такие, которые являются реальными основаниями травли (буллинга).

Манифест также содержит призыв повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ+, психическому, сексуальному и репродуктивному здоровью, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.

"Призываем парламентские и внепарламентские политические партии, различные социально-политические силы, лидеров общественного мнения поддержать требования КиевПрайд-2021, активно продвигать каждый из пунктов манифеста и слажено работать вместе со сообщества ЛГБТ+, чтобы во время прайд-мероприятий следующего, 2022 года, мы совместно могли констатировать прогресс Украины на пути к полному гражданскому равенству всех наших сограждан", - говорится в Манифесте.