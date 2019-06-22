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06:22 22.06.2019

В связи с проведением "КиевПрайда" общественный транспорт изменит движение - КГГА

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В связи с проведением "КиевПрайда" общественный транспорт изменит движение - КГГА

С 18:00 22 июня до окончания массовых мероприятий 23 июня общественный транспорт изменит движение в связи с перекрытием работниками Национальной полиции дорожного движения на ряде улиц, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Движение наземного общественного транспорта будет организовано следующим образом:

- троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до ул. Леонтовича;

- автобусов маршрута № 20 от ж / м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по собственному маршруту, далее - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее в направлении ж / м Корчеватое по собственному маршруту; - автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади; - автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского; - автобусов маршрута № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта.

Кроме того, на время проведения мероприятий, будет организовано движение:

- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 189 от ул. Чернобыльской до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича и в обратном направлении по б-ру Т. Шевченко);

- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 231 от ул. Кадетский Гай до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)

- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 429 от ул. Тулузы по б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)

- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 433 от ул. Жолудева до б-ра Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)

- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси  № 450 от ул. Соломенской до пл. Победы по собственной схеме, далее ул. Старовокзальная - ул. Жилянская (в обратном направлении ул. Саксаганского) - далее по собственной схеме;

- автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 575 от ул. Сергея Данченко по б-ру Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)" – отметили в КГГА.

В связи с проведением "КиевПрайда" свою работу изменит метрополитен.

"Также с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Театральная".

С 18:00 22 июня до окончания работы на вход / выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (станции будут работать в режиме пересадочного узла).

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход / выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок).

С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход / выход закроют также станцию "Театральная" (работать в режиме пересадочного узла)", - подытожили в КГГА.

23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Теги: #транспорт #украина #движение #киевпрайд
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