Оргкомитет "КиевПрайда" призывает полицию расследовать нападение на гостей "ПрайдХауса", а Кличко и Зеленского - озвучить позицию по Маршу равенства

Оргкомитет "КиевПрайда" подтверждает факт нападения группы неизвестных на посетителей "ПрайдХауса" вечером 19 июня, призывает Национальную полицию Украины расследовать такие проявления агрессии, а мэра Киева Виталия Кличко и президента Украины Владимира Зеленского - озвучить свою позицию относительно Марша равенства, запланированного на 23 июня.

"Вечером 19 июня на посетительниц и посетителей "ПрайдХауса" были совершены нападения группой неизвестных лиц. (…) Известно о четырех таких случаях. По словам пострадавших, нападавшие выжидали участников за пределами "ПрайдХауса", следовали за ними до станций метро, пытались сбить их с ног, били ногами, распылили перцовый газ и словесно оскорбляли. Пострадавшие подали заявления в полицию", - говорится в заявлении оргкомитета.

Ввиду произошедшего "КиевПрайд" призывает Нацполицию расследовать проявления агрессии к участницам и участникам мирного публичного мероприятия.

"Мэра Киева Виталия Кличко и президента Украины Владимира Зеленского ("КиевПрайд" призывает – ИФ) дать решительный ответ насилию и выразить свою позицию относительно обеспечения проведения мирного правозащитного шествия - Марша равенства 23 июня", - сказано в заявлении.

Кроме того, оргкомитет призвал людей доброй воли, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, выйти на Марш равенства 23 июня "против насилия и за безопасность для всех мирных граждан".

В свою очередь, представительство Amnesty International в Украине призвало украинскую власть привлечь виновных к ответственности.

"Эти нападения никогда не произошли бы, если бы украинская полиция провела эффективные расследования всех предыдущих подобных нападений, и тем самым дала четкий сигнал, что преступления на почве ненависти являются недопустимыми в Украине", - заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук, которую цитирует пресс-служба организации.

Она отметила, что количество подобных раскрытых преступлений "близко к нулю".

"Ми надеемся на усиление охраны вокруг места проведения событий "КиевПрайд" и на эффективную защиту Марша равенства 23 июня", - добавила Покальчук.

Как сообщалось, вечером 19 июня на посетителей кинопоказа в рамках "КиевПрайд" напали неизвестные в балаклавах, есть пострадавшие среди посетителей.