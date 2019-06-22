Организаторы "КиевПрайда" сетуют на отсутствие реакции Зеленского и Кличко на агрессию в отношении посетителей их мероприятий

Организаторы "КиевПрайда" сожалеют, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни мэр Киева Виталий Кличко не отреагировали на нападения, совершенные 19 июня на посетителей "ПрайдХауса", где проходила культурно-просветительная программа в рамках недели " КиевПрайда".

"Мы твердо убеждены, что отсутствие публичной реакции на насилие, которое в нашем случае являются преступлениями на почве ненависти, является его легитимацией. Это неприемлемо в современной стране, которая декларирует свои ценности как европейские", - сказала на брифинге в субботу возле здания администрации президента директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник.

Организаторы "КиевПрайда" также отметили, что президент Зеленский до сих пор никак не отреагировал на их "искреннее" видеоприглашение на Марш Равенства, который состоится 23 июня.

Они убеждены, что абсолютное большинство украинского общества осуждает насилие и считает его неприемлемым, и призывают всех желающих 23 июня присоединиться к Маршу равенства, чтобы поддержать идею безопасности и равных прав для всех граждан Украины, гарантированных ее Конституцией.