События

12:55 31.08.2021

В ЕС 70% взрослого населения полностью привиты от COVID-19, но останавливаться нельзя - глава Еврокомиссии

1 мин читать
В ЕС 70% взрослого населения полностью привиты от COVID-19, но останавливаться нельзя - глава Еврокомиссии

Курс вакцинации от COVID-19 завершили 70% взрослого населения в ЕС, однако прививочную кампанию необходимо продолжать, заявила во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, кто сделал это великое достижение возможным", - написала она в твиттере.

"Но мы должны идти дальше! Нам нужно, чтобы вакцинировалось больше европейцев. И нам нужно также вакцинировать остальной мир", - добавила она.

В начале августа фон дер Ляйен сообщала, что в Евросоюзе 60% всего взрослого населения уже полностью вакцинированы от COVID-19.

Между тем, накануне понедельник региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге указывал, что в ВОЗ серьезно обеспокоены замедлением в Европе темпов вакцинации от COVID-19 и опасаются существенного увеличения к зиме показателей смертности в регионе среди инфицированных.

"На прошлой неделе зафиксировали рост на 11% числа смертей в регионе - согласно надежным прогнозам, ожидается, что в Европе к 1 декабря будут иметь место еще 236 тыс. смертей", - сказал тогда Клюге.

Теги: #ес #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:26 31.08.2021
Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2"

Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2"

09:32 31.08.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 217 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 217 млн - университет Хопкинса

09:04 31.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек, а с начала кампании привили более 9 млн человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек, а с начала кампании привили более 9 млн человек

08:15 31.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 356 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 257 человек, 51 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 1 356 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 257 человек, 51 умерли

21:05 30.08.2021
В ЮАР предупреждают о новом опасном штамме COVID-19

В ЮАР предупреждают о новом опасном штамме COVID-19

20:23 30.08.2021
В ЕС обновили список стран для ослабленного режима антиковидных ограничений при въезде

В ЕС обновили список стран для ослабленного режима антиковидных ограничений при въезде

19:17 30.08.2021
ЕС осуждает репрессии Минска против СМИ и гражданского общества, заявили в Брюсселе

ЕС осуждает репрессии Минска против СМИ и гражданского общества, заявили в Брюсселе

08:34 30.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 41 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 41 тыс. человек – Минздрав

08:14 30.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровел 291 человек, 18 умерли – Минздрав

07:09 30.08.2021
США продолжат выяснять происхождение коронавируса, Пекин по-прежнему скрывает его источники - Байден

США продолжат выяснять происхождение коронавируса, Пекин по-прежнему скрывает его источники - Байден

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2"

Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

В Украине за сутки зафиксировано 1 356 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 257 человек, 51 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия готова помогать функционированию аэропорта в Кабуле - Меркель

В северных и западных областях Украины 1 сентября ожидается прохладная и дождливая погода, на остальной территории будет тепло

Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

В Израиле почтили память погибших украинских воинов - Посольство

Харьковская полиция начала расследование гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа жилого дома

Президенты Беларуси и РФ намерены одобрить "дорожные карты" по интеграции 9 сентября в Москве - посол Беларуси в РФ

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября

Украинцы пострадали при сходе лавины на горе Казбек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА