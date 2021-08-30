Скрывающийся от талибов вице-президент Афганистана заявляет, что не допустит превращения страны в "Талибанистан"

Отстраненный от власти вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал письмо в немецкое издание "Шпигель", в котором выразил готовность противостоять талибам вместе с Фронтом национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер.

"Географически мы изолированы, но политически и морально Афганистан с нами, и он никогда не станет "Талибанистаном", - заявил бывший вице-президент в письме.

Салех отправил фотографии трехстраничного рукописного письма в "Шпигель" через приложение WhatsApp "по соображениям безопасности".

В письме бывший вице-президент обвиняет Белый дом в "наивности, усталости и близорукости", говоря, что действия администрации США привели к тому, что теперь страдают ее репутация, авторитет и положение в мире. Также Салех обвиняет в предательстве бывшего президента Ашрафа Гани, который бежал из страны после взятия Кабула "Талибаном".

Салех отмечает, что выход из сложившейся ситуации все еще есть. Для этого, по его мнению, мировому сообществу необходимо потребовать политического урегулирования в Афганистане и признать и поддержать Национальное Сопротивление в Панджшере.

В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Провинция является последней в стране, которую не контролирует "Талибан". После бегства президента Гани, Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства. Теперь Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления "Талибану".

Также в письме Салех подтвердил, что Масуд готов к "искренним и серьезным переговорам" с талибами. При этом Салех обещает, что никогда не признает Исламский Эмират, который объявили талибы, и "сделки о капитуляции под прикрытием урегулирования не будет".