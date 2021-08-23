Отсутствие приглашения Филарета на мероприятия ко Дню независимости в УПЦ-КП расценили, как попытку его изоляции

Решение не приглашать героя Украины, предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) Филарета (Денисенко) на официальные праздничные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины является позором и первым таким случаем за три десятилетия существования Украинского государства, говорится в заявлении УПЦ-КП, обнародованном в понедельник.

Приведенный факт отсутствия приглашения патриарху Филарету воспринимаем как продолжение антиукраинских попыток изолировать его от жизни общества, попытки дискредитировать в глазах общественности и переписать новейшую историю государства.. Решительно протестуем против беспрецедентного давления и демонстративного игнорирования настоящего патриота Украины, пастыря украинского народа - патриарха Филарета", - говорится в заявлении.

В УПЦ-КП отметили, что Филарет является символом борьбы за церковную независимость, первым начав борьбу за автокефалию Украинской православной церкви, а также "вдохновлял на борьбу за нашу свободу в наиболее драматические моменты истории - Майдана и активной фазы российско-украинской войны".

Как сообщалось, Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

В декабре 2019 года синод ПЦУ решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Он также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Также собор ПЦУ призвал почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции.

В 2020 году Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации УПЦ-КП. Позже он пояснил, что отозвал свою подпись из-за разницы между полученным Украиной Томосом и аналогичным документом, выданным для других стран. Позже Филарет неоднократно призывал власти прекратить якобы дискриминацию УПЦ (КП) и вернуть им госрегистрацию.