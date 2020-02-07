События

18:16 07.02.2020

Денисова после беседы с Филаретом будет просить Бородянского дать ей информацию о ликвидации УПЦ КП как юрлицадля изучения законности такого решения

1 мин читать
Денисова после беседы с Филаретом будет просить Бородянского дать ей информацию о ликвидации УПЦ КП как юрлицадля изучения законности такого решения

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после личного приема Почетного патриарха Филарета заявила о намерении обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому с просьбой предоставить полную информацию по ликвидации УПЦ (Киевского патриархата) как юридического лица для изучения законности такого решения.

"Во время приема святейший патриарх Филарет сообщил, что к нему обращаются граждане Украины, которые считают себя мирянами Украинской православной церкви Киевского патриархата, о лишении их права оставаться паствой этой церкви. Ведь в январе 2019 года Министерство культуры Украины сняло с регистрации как юридическое лицо Украинскую православную церковь Киевского патриархата, в том числе Киевскую патриархию УПЦ КП", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Омбудсмен подчеркнула, что согласно ст. 35 Конститутции Украины и Конвенции о защите прав и основных свобод каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. "… поэтому по данному факту буду обращаться к министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому с просьбой предоставить полную информацию по ликвидации УПЦ КП как юридического лица для изучения законности такого решения. Выводы будут сделаны после детального изучения официального ответа", - подытожила Денисова.

Теги: #филарет #омбудсмен #упц_кп #денисова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:25 05.02.2020
Государство должно вмешаться, если родители хотят выбрать для ребенка обидное или пренебрежительное имя - детский омбудсмен

Государство должно вмешаться, если родители хотят выбрать для ребенка обидное или пренебрежительное имя - детский омбудсмен

08:13 05.02.2020
Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

16:17 31.01.2020
У незаконно осужденных РФ украинцев Лимешко и Дудки ухудшилось состояние здоровья - Денисова

У незаконно осужденных РФ украинцев Лимешко и Дудки ухудшилось состояние здоровья - Денисова

18:44 30.01.2020
Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Абдулгазиеву

Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Абдулгазиеву

08:55 27.01.2020
Денисова призвала мировое сообщество приложить усилия для недопущения повторения трагедий, подобных Холокосту

Денисова призвала мировое сообщество приложить усилия для недопущения повторения трагедий, подобных Холокосту

15:07 22.01.2020
Гражданину Украины, приговоренному к смертной казни в Малайзии, отменили приговор - Денисова

Гражданину Украины, приговоренному к смертной казни в Малайзии, отменили приговор - Денисова

14:59 20.01.2020
Филарет требует от Вселенского патриарха вернуть оригинал постановления собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года

Филарет требует от Вселенского патриарха вернуть оригинал постановления собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года

14:13 20.01.2020
Филарет требует от Вселенского патриарха вернуть оригинал постановления собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года

Филарет требует от Вселенского патриарха вернуть оригинал постановления собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года

12:35 18.01.2020
В Киевском СИЗО заключенные спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами – Секретариат омбудсмена

В Киевском СИЗО заключенные спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами – Секретариат омбудсмена

16:35 17.01.2020
Денисова призывает международные органы по правам человека отреагировать на нарушение прав украинских политзаключенных в РФ

Денисова призывает международные органы по правам человека отреагировать на нарушение прав украинских политзаключенных в РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мукачевский горсовет просит Зеленского привлечь спецсилы Нацполиции и Нацгвардии в связи с криминогенной ситуацией в городе

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО - Загороднюк

Украина ведет переговоры с правительством КНР по эвакуации граждан из Уханя

Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess в Японии

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР в рамках дела о бронежилетах сообщило о подозрении технологу компании-поставщика

В Киеве полиция устанавливает обстоятельства смерти двухлетнего ребенка, проглотившего пластиковый фрагмент игрушки

В Полтаве в тире девушка застрелила инструктора – полиция

Администрация Трампа задерживает поставку в Украину шести заказов на оружие - СМИ

Мукачевский горсовет просит Зеленского привлечь спецсилы Нацполиции и Нацгвардии в связи с криминогенной ситуацией в городе

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО - Загороднюк

Украина ведет переговоры с правительством КНР по эвакуации граждан из Уханя

Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА