У патриарха Филарета диагностировали коронавирус – экс-нардеп Мосийчук

У патриарха УПЦ-КП Филарета (Денисенко) диагностировали COVID-19, он госпитализирован, сообщает в пятницу пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Сообщаем, что у святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что состояние патриарха Филарета оценивается как удовлетворительное.

Филарету 91 год.