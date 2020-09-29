Политика

16:13 29.09.2020

Патриарх Филарет обратился к Папе Римскому в поддержку нацгвардейца Маркива

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Патриарх Филарет обратился к Папе Римскому в поддержку нацгвардейца Маркива

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) просит Папу Римского Франциска задействовать все возможные механизмы для обеспечения справедливого судебного разбирательства по делу осужденного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

"Как предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата хочу обратиться к Вам по очень важному делу, которое касается не только отдельного человека, его жизни и свободы, но и чести и достоинства всего украинского народа. 29 сентября этого года в Милане началось слушание апелляционного суда по делу старшего сержанта Национальной гвардии Украины, украинца Виталия Маркива", - сказано в обращении, опубликованном на странице патриарха в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что Маркиву бездоказательно и безосновательно инкриминируют причастность к гибели журналиста Андре Рокелле, погибшего в мае 2014 года в Славянске, а аргументы стороны обвинения в первой инстанции, как утверждают очевидцы, опирались на российской пропаганде.

"Вы, как человек, который проходил духовное становление под руководством украинского священника, наверное знаете, что украинцы являются миролюбивой нацией и никогда не оккупировали чужих территорий. Они всегда только защищали свою землю. Так происходит и сейчас, во время русско-украинской войны", - сказано в тексте.

Так, патриарх Филарет добавил, что украинцы гордятся Маркивым и возмущены несправедливым судебным преследованием в отношении него.

"Ваше Святейшество! Обращаюсь к Вам, как духовному лидеру всего католического мира, а также руководителю государства Ватикан с просьбой задействовать Ваш авторитет, и все возможные механизмы для обеспечения справедливого судебного разбирательства по делу доказательства невиновности украинского патриота Виталия Маркива", - говорится в обращении.

Как сообщалось, в Милане во вторник, 29 сентября, состоится заседание апелляционного суда по делу бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива.

В июле 2019 года Маркив был приговорен судом первой инстанции, судом Павии (Италия) к 24 годам лишения свободы за предполагаемую причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, погибшего в мае 2014 года на Донбассе в начале российской агрессии против Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

5 июня 2020 года состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и Папы Римского Франциска, по результатам которого Зеленский заявил, что Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Маркива.

Теги: #филарет #маркив #франциск
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