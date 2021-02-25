Филарет к властям: вы так же поступаете с Киевским патриархатом, как российская власть в Крыму и на Донбассе

Киев. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявляет, что украинские власти поступают с Киевским патриархатом так же, как российская власть в оккупированном Крыму и неподконтрольной части Донбасса.

"Кричат, что нарушается свобода религии в Крыму и на Донбассе. Правда, нарушается, и мы выступаем против этих нарушений. Но и власть (в Украине – ИФ) это повторяет. Вы же власть и выступаете за свободу религии, а что творится у вас в Украине по отношению к Киевскому патриархату? Вы так же поступаете с Киевским патриархатом, как российская власть в Крыму и оккупированной части Донбасса", - сказал Филарет на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Филарет отметил, что по обращениям Киевского патриархата в европейские судебные инстанции пока решений нет.

В свою очередь, руководитель юридического отдела религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" Неонила Ткаченко отметила, что 21 февраля 2021 года УПЦ (КП) официально проинформирована о принятии к рассмотрению ЕСПЧ первых жалоб, в частности, о нарушении права на свободу доступа к правосудию и права на судебную защиту.

Кроме того, по ее словам, УПЦ (КП) намерена также подавать жалобу в Комитет ООН по правам человека.