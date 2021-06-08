Верховый суд признал вмешательство судебной власти в объединение православных церквей неправомерным - постановление

Верховный суд Украины принял постановление в деле об иске почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета (Денисенко) о признании недействительным результатов поместного собора ПЦУ 2019 года, который, в частности, признал неправомерным вмешательство органов государственной власти, в том числе судебной, в деятельность религиозной организации.

"Верховный суд пришел к выводу, что решения, принятые Поместным собором, Священным синодом, митрополитом Киевским и всея Украины, предстоятелем ПЦУ не являются решениями, которые могут быть проверены национальным судом на соответствие требованиям законодательства или устава религиозной организации, поскольку такие решения является внутренней деятельностью церкви. Осуществление государством в лице суда ревизии таких решений будет свидетельствовать о вмешательстве последней в деятельность церкви путем переборки на себя функций церковного суда, что недопустимо, поскольку нарушает Конституцию Украины и законы Украины", - говорится в постановлении суда, вступившем в силу 19 мая и обнародованном 4 июня.

В суде отмечают, что поскольку оспариваемые в этом деле решения уставных органов религиозного объединения относятся к решениям по внутриорганизационной деятельности церкви и является ее исключительной компетенцией, то заявленные требования об их обжаловании также не могут быть предметом судебного разбирательства в национальных судах.

"Государство, в том числе и судебная власть, не имеет права вмешиваться в деятельность церкви…. Обжалование святейшим патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом действительности решений Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года… в судебном порядке является, по сути, вовлечением государства в лице его судебных органов в предоставление анализа соблюдения каноническими образованиями… требований их внутренних документов, а именно: Устава об управлении УПЦ КП и Устава ПЦУ, то есть вмешательством государства во внутреннюю деятельность церкви, что противоречит ч.3 ст.35 Конституции Украины и ст.5 закона № 987–XII", - подчеркивается в тексте постановления.

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Киевской митрополии ПЦУ и изменил постановление Шевченковского райсуда Киева от 2020 года, отказавшего Филарету в открытии производства по его иску, исключив из нее разъяснение, что рассмотрение этого дела отнесено к юрисдикции хозяйственного суда. При этом постановление Киевского апелляционного суда, отменившего это решение Шевченковского райсуда, Верховный суд отменил.

Также решением Верховного суда с Филарета взыскан судебный сбор на подачу кассационной жалобы в размере 2 тыс 102 грн в пользу Киевской митрополии ПЦУ.