Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров.

"Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это время", - заявил Зеленский в интервью на телеканале "Интер" в воскресенье.

Так он ответил на вопрос журналиста "Есть ли уже так называемый список "навылет" из правительства?", при этом, не уточнив, кого коснутся отставки.

Что касается работы народных депутатов, Зеленский ответил: "Если наши законодатели не будут заниматься своей работой – писать законы, прислушиваться к обществу, делать реформы, а не наоборот – бороться с президентом, с той или иной реформой – антикоррупционной, земельной, банковской и т.д., но поддерживать общество – не вижу, зачем обсуждать роспуск Верховной Рады Украину и смену руководства Верховной Рады".