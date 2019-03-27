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22:29 27.03.2019

Трое членов правительства Франции покидают свои посты - Елисейский дворец

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Трое членов правительства Франции покидают свои посты - Елисейский дворец

Сразу трое членов французского правительства уходят со своих постов в связи с планами участвовать в выборах, сообщает в среду французское радио со ссылкой на Елисейский дворец.

Правительство покидает министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, госсекретарь по вопросам цифровых технологий при министерстве экономики и финансов Мунир Мажуби и официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво, работающий в ранге госсекретаря при премьере.

По данным местных СМИ, уход Н.Луазо связан с ее участием от партии "Вперед, Республика!" в выборах в Европарламент, которые пройдут 26 мая.

В свою очередь Б.Гриво и М.Мажуби являются потенциальными кандидатами от партии "Вперед, Республика" на пост мэра Парижа.

М.Мажуби сообщил, что решение об отставке было принято после обсуждений с президентом и премьером страны.

"Быть членом правительства, это очень серьезная вещь. Мы в него входим и выходим из него после длительных обсуждений с президентом страны и премьером", - сказал М.Мажуби французской радиостанции "Франс-энфо".

Теги: #правительство #франция #отставки
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