Несколько британских министров объявили об отставках

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил об уходе в отставку после того, как Борис Джонсон был назначен премьер-министром Великобритании в среду.

"Для меня было бы честью продолжить работу в Министерстве иностранных дел, но я понимаю, что новый премьер-министр должен набрать свою команду. Борис Джонсон любезно предложил мне другую роль (в правительстве - ИФ), но после девяти лет (службы - ИФ) в кабинете министров пора вернуться в теневой кабинет, откуда премьер-министр получит мою полную поддержку", - сообщил Хант в своем Twitter.

Министр торговли Лиам Фокс и министр экономики Грег Кларк также подтвердили свой уход.

Джонсон "собирается назначить новую команду на срок своего нахождения у власти, и я желаю ему и им (новым членам команды - ИФ) всего наилучшего в предстоящей жизненно важной работе", - написал Кларк в своем Twitter.

Также об отставке заявила министр обороны Великобритании Пении Мордонт, глава канцелярии Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр по международному развитию Рори Стюарт и министр финансов Филип Хамонд. Новым министром финансов назначен бывший министр внутренних дел Саджид Джавид.

Ранее в июле министр юстиции Дэвид Гок объявил о намерении подать в отставку.

Сообщалось, что в отставку ушла противник "жесткого" Brexit министр по цифровым вопросам Марго Джеймс.