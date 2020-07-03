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19:28 03.07.2020

Одновременное увольнение глав НБУ и АМКУ угрожает независимому регулированию - Климкин

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Одновременное увольнение глав НБУ и АМКУ угрожает независимому регулированию - Климкин

Увольнение глав двух основных экономических регуляторов в один день угрожает непредвзятому регулированию, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Два регулятора - не один регулятор". Если в один день мы увольняем руководителей двух ведущих регуляторных структур: Нацбанка и АМКУ, то хотим ли мы вообще независимого беспристрастного регулирования? Наши партнеры точно поставят такой вопрос. Надеюсь, мы сами тоже", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

"Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

3 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке Смолия.

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев 2 июля направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление об отзыве поданного накануне заявления об отставке. "Прошу не рассматривать заявление от 1 июля 2020 года и не включать его в повестку дня ни Верховной Рады, ни профильный комитетов", – говорится в документе, который Терентьев опубликовал на своей странице в Facebook в четверг.

Однако спикер Рады на заседании 3 июля заявил, что это заявление действительным не является и "действительным остается только первое заявление об отставке".

3 июля Верховная Рада поддержала увольнение Терентьева.

Теги: #нбу #отставки #амку
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