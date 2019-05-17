Политика

00:23 17.05.2019

У Зеленского считают, что нынешний парламент может саботировать смену руководителей некоторых важных органов власти

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У Зеленского считают, что нынешний парламент может саботировать смену руководителей некоторых важных органов власти

 В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского считают, что нынешняя Верховная Рада может саботировать отставку генерального прокурора и смену ряда других министров и руководителей важных государственных органов.

"Очень бы хотелось, чтобы в этом парламент повел себя по-другому, а не так, как сегодня (при голосовании по дате инаугурации – ИФ). Это будет большая проблема, с которой мы столкнемся, и как это будет саботироваться. Как не захотят снимать того же генерального прокурора", - сказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Разумков напомнил позицию Зеленского о том, что генпрокурор, министр иностранных дел, министр обороны, глава СБУ будут сменены.

"С Нацбанком ситуация сложнее, потому что там есть нюансы и без позиции Верховной Рады эти нюансы становятся просто нюансами. Но я думаю, что вопросов к Национальному банку достаточно", - отметил он.

Теги: #зеленский #украина #отставки #парламент
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