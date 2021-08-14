События

15:32 14.08.2021

Участники акции протеста жгут файеры у "дома Зеленского"

1 мин читать
Участники акции протеста жгут файеры у "дома Зеленского"

Участники акции протеста, в частности представители Нацкорпуса, пришли к дому в Киеве, где ранее проживал президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", движение на улице не перекрывалось, кроме въезда в дом.

Участников акции не более 100 человек. Под домом в присутствии сотрудников правоохранительных органов протестующие жгут файеры. Местность задымлена.

Как сообщалось, партия "Национальный корпус" заявила о проведении акции в субботу с требованием отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.

В заявлении, распространенном ранее, партия обвиняет также президента в репрессиях против т.н "азовского движения", считая их политическим преследованием. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете.

"Повестка дня нового сезона начнется с вопроса Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крым. Тем временем руководство государства готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несоблюдение "режима тишины", - говорится в заявлении.

Партия требует "публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы нашего государства: от имплементации формулы Штайнмайера, то есть проведения выборов под дулами автоматов и легализации власти боевиков, и от любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован".

Теги: #протест #нацкорпус #файер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:13 14.08.2021
Акция протеста "Национального корпуса" завершилась

Акция протеста "Национального корпуса" завершилась

15:46 14.08.2021
Полиция сообщила о нескольких пострадавших в ходе столкновений на Банковой

Полиция сообщила о нескольких пострадавших в ходе столкновений на Банковой

15:22 14.08.2021
Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева

Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева

15:11 14.08.2021
Открыто уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений правоохранителям в ходе протеста в центре Киева

Открыто уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений правоохранителям в ходе протеста в центре Киева

14:53 14.08.2021
Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

14:44 14.08.2021
Участники протеста на Банковой спровоцировали столкновения с правоохранителями – МВД

Участники протеста на Банковой спровоцировали столкновения с правоохранителями – МВД

13:30 14.08.2021
Полиция усиленно охраняет Офис президента перед митингом Нацкорпуса

Полиция усиленно охраняет Офис президента перед митингом Нацкорпуса

15:45 10.08.2021
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы выразить протест в связи с заявлениями Лукашенко

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы выразить протест в связи с заявлениями Лукашенко

10:20 07.08.2021
Суд арестовал семерых рэкетиров из Харьковской области, среди которых члены Нацкорпуса

Суд арестовал семерых рэкетиров из Харьковской области, среди которых члены Нацкорпуса

13:36 05.08.2021
На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева

Открыто уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений правоохранителям в ходе протеста в центре Киева

Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

Участники протеста на Банковой спровоцировали столкновения с правоохранителями – МВД

Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

Во Франции сбой информационной системы нарушил выдачу "санитарных паспортов"

Число жертв наводнений в Турции возросло до 44 человек

Зеленский увеличил штатную численность сотрудников Представительства президента в АРК

Кандидаты на пост руководителей местных госадминистраций должны предоставить сертификат об уровне владения украинским языком – указ

Контрабандные диетические добавки на 1 млн грн пытались ввезти в Украину

В Киеве за минувшие сутки выявили 198 больных COVID-19

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ближайшие дни в Украине

В Японии проливные дожди привели к оползням и наводнениям, люди покидают свои дома

Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА