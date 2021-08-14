Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева

В результате столкновений в ходе акции протеста в центре Киева семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Участники акций протеста на Банковой не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ (Офису президента Украины) и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы. Полиция и Нацгвардия были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в том числе с применением спецсредств. В результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардийцев получили травмы", - написал Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что сейчас ситуация спокойная.

"МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестировать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, мог быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, по информации СМИ, в настоящее время участники акции протеста направились на Арсенальную, где, по их данным, находится квартира президента.