Правительство согласовало увольнение Тимчук с должности главы Харьковской ОГА

Кабинет министров согласовал увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующий указ президента был одобрен на заседании правительства в среду.

"Кабмин согласовал освобождение Тимчук Айны Леонидовны с должности главы Харьковской ОГА", - написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской облгосадминистрации в ноябре 2020 года.