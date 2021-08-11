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14:42 11.08.2021

Правительство согласовало увольнение Тимчук с должности главы Харьковской ОГА

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Правительство согласовало увольнение Тимчук с должности главы Харьковской ОГА

Кабинет министров согласовал увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующий указ президента был одобрен на заседании правительства в среду.

"Кабмин согласовал освобождение Тимчук Айны Леонидовны с должности главы Харьковской ОГА", - написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской облгосадминистрации в ноябре 2020 года.

 

Теги: #харьковска_ога #руководство
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