События

14:52 09.08.2021

С начала года в Украине от укусов змей пострадал 61 человек

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С начала года в Украине от укусов змей пострадал 61 человек

От укусов змей с начала 2021 года в Украине пострадал 61 человек, из них 31 случай зафиксирован в июле, летальных случаев не было.

Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ), среди пострадавших 21 ребенок до 17 лет.

В частности, в Запорожской области было зафиксировано 22 случая, во Львовской -13, в Житомирской -10, в Ривненской – шесть, в Ивано-Франковской – пять, в Полтавской – два и по одному случаю в Закарпатской, Киевской и Черновицкой областях.

В ЦОЗ уточняют, что за аналогичный период 2020 года было зафиксировано 43 обращения в связи с укусами змей, в 2019 году - 131 обращение.

Всего в 2020 году зафиксировано 249 обращений, из них 49 детей до 17 лет, 83 человека получило противоядие.

В 2019 году зафиксировано 363 обращения, в 2018 году - 396, один человек скончался.

 

Теги: #змеи #укусы
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