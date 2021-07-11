События

09:42 11.07.2021

За сутки в медучреждения Львовской области госпитализированы трое пострадавших от укусов змей

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За сутки в медучреждения Львовской области госпитализированы трое пострадавших от укусов змей

За прошедшие сутки во Львовской области от укусов змей пострадало три человека, в том числе один ребенок, все госпитализированы, сообщили в ГСЧС Львовской области.

"10 июля в лечебные учреждения Львовской области с диагнозом - укус змеи госпитализированы три человека. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, в 14:55 субботы в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Перемышлянскую центральную районную больницу госпитализирована женщина 1987 г.р., с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы. Потерпевшая - жительница Львова.

В 17:48 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу, в приемное отделение поступила девушка, 2008 г.р., с диагнозом - укус змеи в левую голень. Потерпевшая - жительница с. Свидник Сходницкой поселковой территориальной общины.

В этот же день в 20:00 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу, в приемное отделение поступила женщина 1970 г.р., с диагнозом - укус змеи в правую пятку. Потерпевшая - жительница с. Карпатское Боринской поселковой территориальной общины Самборского района.

 

Теги: #львовская #змеи #пострадавшие
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