События

17:36 05.12.2021

Житель США сжег свой дом, пытаясь выкурить змей

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Житель США сжег свой дом, пытаясь выкурить змей

Мужчина из американского штата Мэриленд дотла сжег свой дом, когда пытался избавиться от змей, сообщает Associated Press.

Отмечается, что возгорание началось в подвале: мужчина разложил там тлевший уголь, но положил его слишком близко к легковоспламеняющимся материалам. В результате начался пожар, который уничтожил все строение.

Ущерб оценивается в $1 млн. О состоянии змей ничего не известно.

Специалисты отмечают, что с наступлением холодов змеи ищут места для укрытия и могут забраться в дом, если найдут щели.

Теги: #сша #змеи #дом #пожар
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