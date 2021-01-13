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14:19 13.01.2021

Ученые открыли необычный способ передвижения змей

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Ученые открыли необычный способ передвижения змей

Ученые Университета штата Колорадо и Университета Цинциннати (США) открыли новый способ передвижения змей, который позволяет коричневой древесной змее подниматься по гладким цилиндрическим объектам, сообщает портал научной и технической информации Phys.org.

Изучая коричневых древесных змей, попавших на остров Гуам в Микронезии в конце 1940-х или в начале 1950-х гг., ученые выяснили, что эти пресмыкающиеся способны буквально "завязаться узлом" вокруг гладкого столба, чтобы проползти наверх.

Ранее было известно четыре способа передвижения змей: "гармошкой", гусеницей, извивающееся и боковой ход.

Новый способ ученые назвали "лассо-передвижением" - змея использует нижнюю часть тела, чтобы сформировать своего рода петлю, единую область захвата. Волнообразно изгибая свернутую в петлю нижнюю часть тела, змея двигается вверх, при этом верхняя часть тела ищет дополнительную опору.

"Это позволяет этим животным получить доступ к потенциальной добыче, которая иначе была бы недоступна, а также может объяснить, как этот вид может взбираться на столбы электропередачи, что приводит к отключению электричества", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что обычно змеи забираются по гладким ветвям или трубам, двигаясь "гармошкой", при этом змея наклоняется в сторону, чтобы захватить, по крайней мере, две области.

Именно коричневые древесные змеи ответственны за исчезновение ряда видов птиц на Гуаме и сокращение популяции местного вида скворцов. Между тем, скворец выполняет важную экологическую функцию, разбрасывая фрукты и семена, которые могут помочь сохранить леса Гуама.

Соответственно, новые данные о змеях позволят орнитологам создать эффективную защиту для пернатых, отмечает портал.

 

Теги: #змеи #передвижение #ученые
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