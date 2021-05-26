События

11:38 26.05.2021

С начала года в Украине от укусов змей пострадали 15 человек

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С начала года в Украине от укусов змей пострадали 15 человек

С начала 2021 года в Украине от укусов змей пострадали 15 человек, летальных случаев не было.

Как сообщается в пресс-релизе Центра общественного здоровья (ЦОЗ), в частности, за медицинской помощью в связи с укусами змей обратились двое детей до 17 лет и четыре женщины.

В частности, в Запорожской области было зафиксировано 10 случаев, в Ивано-Франковской и Львовской – по два, один случай в Ровенской области.

В ЦОЗ уточняют, что за аналогичный период 2020 года были зафиксированы семь обращений в связи с укусами змей, в 2019 году - 27 обращений.

Всего в 2020 году были зафиксированы 249 обращений из-за укусов змей, из них 49 детей до 17 лет и 97 женщин. При этом 83 человека получить противоядие.

В 2019 году в Украине были зафиксированы 363 обращений в связи с укусом змей, в 2018 году - 396, один человек скончался.

В ЦОЗ подчеркивают, что на территории Украины змеи активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик наступает осенью, в сентябре.

Теги: #змеи #укусы
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