Британский эсминец "Дефендер" продемонстрировал всему миру, что международное право существует не просто так – посол

Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании Defender, который в июне вошел в т.н. "территориальные воды РФ" вблизи временно оккупированного Россией Крымского полуострова, продемонстрировал важность международного права всему миру, считает посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

"Это событие можно разделить на случившееся тогда, и на то, какие результаты оно имело. "Дефендер" осуществлял путешествие, во время которого он зашел в Одессу, чтобы принять участие в совместных учениях, затем он продолжил свой путь в Грузию с тем же заданием. Для этого он выбрал самый прямой путь. Этот прямой путь является международно признанным транспортным коридором", - отметила Симмонс в интервью изданию "ВВС Украина".

Она отметила, что, во время прохода эсминца вблизи временно оккупированного полуострова, его сопровождали российские военные. "Это к вопросу о роли русских в этом инциденте", - подчеркнула дипломат.

Британский посол уточнила, что одним из последствий прохода "Дефендера" стала демонстрация важности международного права всему миру.

"Когда британский корабль проходил по международно признанному маршруту, это свидетельствовало: международное морское право существует и оно делает этот проход возможным", - отметила Симмонс.

Она подчеркнула, что проход эсминца также продемонстрировал, что подобные маршруты могут использоваться в мирных целях.

"Показать это было очень важно. Это была демонстрация того, что международное право существует не просто так", - резюмировала дипломат.

Как сообщалось, 23 июня 2021 года в Минобороны РФ заявили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в т.н. "территориальные воды РФ" в Черном море в районе мыса Фиолент на три километра, вблизи временно оккупированного Россией Крыма.

"Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сказали в Минобороны РФ. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", - заявили российские военные.

Однако позднее в министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

Также в британском правительстве заявили, в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова.

"Конечно, да... Мы никогда не признавали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды", - ответил на соответствующий вопрос телеканала Sky News государственный секретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.