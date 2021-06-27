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14:34 27.06.2021

На юге Англии нашли потерянные секретные документы британского Минобороны о прошедшем близ Крыма эсминце – СМИ

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На юге Англии нашли потерянные секретные документы британского Минобороны о прошедшем близ Крыма эсминце – СМИ

Прохожий обнаружил на автобусной остановке в английском графстве Кент секретные документы министерства обороны Великобритании, в частности - о передвижениях в Черном море эсминца Defender, сообщает телерадиокорпорация BBC.

Нашедший пачку из примерно 50 страниц документов обратился к BBC, когда понял, что речь идет о секретной информации.

Часть документов - об эсминце, который ранее в июне прошел вблизи временно оккупированного Россией Крыма.

В документах содержится оценка возможной реакции российской стороны на такие передвижения. Так, в министерстве обороны подготовили три варианта ответных действий РФ - от "безопасных и профессиональных" до "небезопасных и непрофессиональных".

Также выяснилось, что в оборонном ведомстве изначально подготовили два варианта маршрута. Один из них пролегал вдали от Крыма, однако в Лондоне отмечали, что при таком варианте все выглядело будто бы ВМС Великобритании "испугались и убежали".

Также выяснилось, что британские официальные лица осознавали, что их версия событий будет отличаться от российской. В этом плане они рассчитывали на британских журналистов, находящихся на борту эсминца: их сообщения в прессе, как считали в Лондоне, должны были внести ясность в то, что произошло на самом деле.

В целом, как отмечает BBC, документы подтверждают, что проход корабля вблизи Крыма был тщательно продуманным решением британского правительства с целью, несмотря на возможные риски, выразить поддержку Киеву.

В документах есть данные и о других вопросах, в частности - о варианте, при котором после вывода контингента НАТО из Афганистана Великобритания оставит там войска специального назначения.

В британском министерстве обороны подтвердили, что один из сотрудников ранее подтвердил, что потерял секретные документы.

Как сообщалось, в среду в Минобороны РФ заявили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который утром в среду вошел в т.н. "территориальные воды РФ" в Черном море в районе мыса Фиолент на три километра, вблизи временно оккупированного Россией Крыма.

"Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сказали в Минобороны РФ. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили российские военные.

Однако позднее в министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

Также в британском правительстве заявили, в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова.

"Конечно, да... Мы никогда не признавали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды", - ответил на соответствующий вопрос телеканала Sky News государственный секретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

Теги: #крым #великобритания #эсминец #документы
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