Британский эсминец в Черном море соблюдал международное право - представитель британского премьера

Британский эсминец Defender действовал в соответствии с международным правом, проходя близ Крыма, заявил в среду представитель британского премьера Бориса Джонсона.

"Я с самого начала говорил, что корабль Королевского флота совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - заявил представитель Джонсона, комментируя слова российского президента Владимира Путина, который назвал незаконным проход эсминца в Черном море в районе мыса Фиолент.