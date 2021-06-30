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17:43 30.06.2021

Британский эсминец в Черном море соблюдал международное право - представитель британского премьера

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Британский эсминец в Черном море соблюдал международное право - представитель британского премьера

Британский эсминец Defender действовал в соответствии с международным правом, проходя близ Крыма, заявил в среду представитель британского премьера Бориса Джонсона.

"Я с самого начала говорил, что корабль Королевского флота совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - заявил представитель Джонсона, комментируя слова российского президента Владимира Путина, который назвал незаконным проход эсминца в Черном море в районе мыса Фиолент.

Теги: #defender #великобритания #эсминец
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