События

15:14 25.06.2021

Британский эсминец Defender вошел в грузинский порт Батуми

1 мин читать
Британский эсминец Defender вошел в грузинский порт Батуми

Британский эсминец HMS Defender в пятницу вошел в грузинский порт Батуми, сообщает посольство Великобритании в Грузии.

"Соединенное королевство продолжает сотрудничество с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в регионе Черного моря", - говорится в комментарии посольства по поводу визита эсминца "Дефендер" в порт Батуми.

Корабли стран-членов НАТО часто посещают грузинские территориальные воды. Что касается конкретно британских кораблей, то в последний раз порт Батуми посещал в октябре прошлого года другой британский эсминец противовоздушной обороны - HMS DRAGON.

В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в связи с заходом четырех кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в грузинские территориальные воды на совместной с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили пресс-конференции в Брюсселе заявил о планах Североатлантического альянса усилить совместные с Грузией тренинги и учения.

Теги: #defender #грузия #эсминец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:09 25.06.2021
Украина, Грузия и Молдова представили формат Ассоциированного Трио в Брюсселе

Украина, Грузия и Молдова представили формат Ассоциированного Трио в Брюсселе

09:55 25.06.2021
Решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма принял Джонсон - СМИ

Решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма принял Джонсон - СМИ

14:53 24.06.2021
Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

13:56 24.06.2021
В Лондоне не исключает, что корабли британских ВМС и в будущем будут ходить близ Крыма

В Лондоне не исключает, что корабли британских ВМС и в будущем будут ходить близ Крыма

10:32 24.06.2021
Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

20:31 23.06.2021
Украину и Грузию объединяют похожие вызовы и общее европейское и евроатлантическое будущее – Разумков

Украину и Грузию объединяют похожие вызовы и общее европейское и евроатлантическое будущее – Разумков

19:45 23.06.2021
Британское посольство в РФ считает неточной трактовку Москвы ситуации с проходом эсминца Defender в Черном море

Британское посольство в РФ считает неточной трактовку Москвы ситуации с проходом эсминца Defender в Черном море

16:12 23.06.2021
Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море

15:41 23.06.2021
Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

15:07 23.06.2021
Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ не подавала в Минкультуры представление о внесении российского исполнителя Басты в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

ГСЧС предупреждает украинцев о сильных ливнях, грозах и шквальном ветре на выходных

Рада 29 июня и 1 июля проведет внеочередные заседания - Корниенко

В Украине пройдут грозовые дожди, жара немного спадет

В Киеве 24 июня зафиксированы четыре температурных рекорда – обсерватория Срезневского

ПОСЛЕДНЕЕ

"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО "Вато Кипиани" депортировали из Украины

СБУ не подавала в Минкультуры представление о внесении российского исполнителя Басты в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

"Дело вагнеровцев" после заявления Зеленского требует немедленного и непредвзятого расследования, считают в "Голосе"

Венедиктова: психологическая работа с людьми, совершающими насилие в семье, поможет искоренить это позорное явление

Большинство получивших отравление в харьковском ресторане выписаны из больниц

Дополнительная сессия ВНО стартует 29 июня

ГСЧС предупреждает украинцев о сильных ливнях, грозах и шквальном ветре на выходных

House of Europe открыла мобильный павильон в Николаеве

Большинство граждан высоко оценивают реализацию основных принципов Конституции Украины - опрос

Аэропорт "Борисполь" в партнерстве с Visa открыл коридор для ускоренного обслуживания пассажиров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА