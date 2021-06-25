Британский эсминец Defender вошел в грузинский порт Батуми

Британский эсминец HMS Defender в пятницу вошел в грузинский порт Батуми, сообщает посольство Великобритании в Грузии.

"Соединенное королевство продолжает сотрудничество с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в регионе Черного моря", - говорится в комментарии посольства по поводу визита эсминца "Дефендер" в порт Батуми.

Корабли стран-членов НАТО часто посещают грузинские территориальные воды. Что касается конкретно британских кораблей, то в последний раз порт Батуми посещал в октябре прошлого года другой британский эсминец противовоздушной обороны - HMS DRAGON.

В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в связи с заходом четырех кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в грузинские территориальные воды на совместной с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили пресс-конференции в Брюсселе заявил о планах Североатлантического альянса усилить совместные с Грузией тренинги и учения.