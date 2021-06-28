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07:39 28.06.2021

Британское Минобороны проверит ситуацию с утечкой документов о эсминце Defender

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Британское Минобороны проверит ситуацию с утечкой документов о эсминце Defender

Министерство обороны Великобритании проведет проверку в связи с потерей секретных документов о эсминце Defender, который зашел в оккупированные РФ территориальные воды Украины в Черном море.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование. Сотрудник тогда сообщил о потере. Дальнейшие комментарии неуместны", - сообщило ведомство в Twitter.

В Минобороны страны уточнили, что о случившемся ведомство было проинформировано на прошлой неделе.

Теги: #великобритания #утечка #эсминец #документы
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