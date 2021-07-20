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20:08 20.07.2021

Концентрация газа в воздухе после утечки на "Ривнеазот" в пять раз ниже опасного уровня – ГСЧС

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Концентрация газа в воздухе после утечки на "Ривнеазот" в пять раз ниже опасного уровня – ГСЧС

Концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, сообщают с Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник.

"По информации лабораторного центра опасный уровень газа составляет 5 мг на куб.м. воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб.м", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ГСЧС отметили, что угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.

"После общения с руководством предприятия установлено, что произошла разгерметизация трубопровода с цеха производства азотной кислоты и выброс в атмосферу газа. В настоящее время ситуация под контролем, проводится мониторинг", - говорится в сообщении.

Теги: #ривнеазот #происшествие
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