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18:20 15.07.2021

Рада усилила борьбу против жестокого обращения с животными

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Рада усилила борьбу против жестокого обращения с животными

Верховная Рада законодательно усилила борьбу против жестокого обращения с животными.

Принятие соответствующего законопроекта №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)" во втором чтении и в целом поддержали 285 народных депутатов на внеочередном заседании в четверг.

Закон предусматривает обязательное наличие поводка для выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках опасных пород (в частности доберман, немецкий дог, немецкая овчарка, ротвейлер, американский бульдог, бультерьер).

Вместе с тем на домашних животных теперь обязательно должны быть ошейники с идентифицирующими пометками.

Закон запрещает в течение года содержать животных людям, на которых налагалось административное взыскание или применялись меры воздействия за совершение правонарушения, связанного с жестоким обращением с животными, а также в течение 10 лет со дня вступления в законную силу обвинительного приговора касательно лиц, которые привлекались к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными или были освобождены от уголовной ответственности или производство по делу было закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам.

Согласно закону, ветеринарное обслуживание должно включать услуги по эвтаназии животных для прекращения страданий животного, если они не могут быть прекращены иным способом. В то же время запрещается умерщвление для регулирования численности бездомных животных.

Закон запрещает использовать животных как мишени при обучении стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

Согласно закону, во время проведения клеймения, биркования, биостерилизации, обрезания части клюва, удаления или обрезания рогов и других болезненных процедур обязательно применяются методы обезболивания.

Жестокое обращение с животными - издевательство над животными, в том числе бездомными, влечет наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн) с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

За содержание собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами, выгул собак без поводков и намордников, а также неуборка владельцем животного его экскрементов во время пребывания животного в общественном месте предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн) и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (340-850 грн).

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Теги: #жестокость #животные #закон #обращение
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