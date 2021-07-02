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19:58 02.07.2021

Таран и Хомчак обсудили с курсантками Военного института выбор формы для участия в параде ко Дню Независимости

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Таран и Хомчак обсудили с курсантками Военного института выбор формы для участия в параде ко Дню Независимости

Министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на встрече с курсантками Военного института, которые будут принимать участие в параде к 30-й годовщине Независимости Украины обсудили с ними предпочтительную форму одежды, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Мне даже не дали возможность ответить народным депутатам от определенной политической силы. Я расцениваю эту встречу как возможность рассказать правду. Будем считать, мы провели такой эксперимент, определили, что идти в туфлях женщинам-военнослужащим на параде неудобно, они собьют ноги, поэтому может мы будем исходить из того, что для женщин-военнослужащих оптимальными будут все-таки берцы, то есть в полевой форме?", - предложил министр.

В свою очередь Хомчак отметил, что сами курсантки поддерживают решение использовать парадную форму.

"Сегодня руководство заведения проводило опрос, мне докладывали, что 99 процентов присутствующих здесь девушек за то, чтобы пойти в парадной форме. Такое решение принято, так как учебные заведения все идут в парадной форме. Боевые части - в боевой форме. Поэтому я думаю, лучше бы нам подумать, обсудить вопрос сейчас здесь с девушками, услышать, скажем так, обратную сторону", - рассказал он.

Таран предложил рассмотреть вариант использования полевой формы с берцами для парада и "сделать экспериментальную модель".

"Мы можем сделать экспериментальную модель именно для парада в честь 30-летия Независимости. Они ее испытывают практически, а потом будем принимать решение по внедрению", - сказал он.

Как сообщалось, накануне в Министерстве обороны Украины проинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике в Киеве курсантки будут маршировать в обуви на каблуках. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.

Позже народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать в обуви на каблуках во время парада ко Дню Независимости на Крещатике и попросить за это прощения у женщин-военнослужащих.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость, а всего ведомством было закуплено 5 тысяч пар такой обуви.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр социальной политики Украины Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина также выразили возмущение этим решением, отметив, что "прусский" шаг на параде в такой обуви - это намеренное нанесение вреда здоровью женщин-солдат.

Теги: #минобороны #обувь #форма
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