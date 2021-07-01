События

14:19 01.07.2021

Госэкоинспекция обнаружила 80 нелегальных свалок в Киевской области

1 мин читать
Госэкоинспекция обнаружила 80 нелегальных свалок в Киевской области

Государственная экологическая инспекция Украины (ГЭИ) с помощью спутниковых снимков обнаружила в Киевской области 80 несанкционированных мусорных свалок общей площадью более 900 га, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщил руководитель ГЭИ Андрей Малёваный, на основании этих снимков по поручению премьер-министра Украины осуществлен контроля на пяти субъектах хозяйствования и в органах местного самоуправления из 57 запланированных.

"Во время проверок был выявлен ряд экологических нарушений, в том числе захоронения отходов на свалках без соответствующих проектов и разрешительных документов. Кроме того, ГЭИ направила исковое заявление в суд о бездеятельности Барышевского сельсовета Киевской области в сфере обращения с отходами и с требованием принять меры по устранению несанкционированных свалок", - отметил он.

Чиновник добавил, что мусор из нелегальных свалок, в том числе с токсичными и опасными веществами, загрязняет почвы, подземные водоносные горизонты, становится причиной пожаров, а также попадает в реки, которые разносят отходы по всей Украине.

Теги: #госэкоинспекция #свалки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 24.06.2021
Госэкоинспекция проверит экобезопасность на крупнейших предприятиях Кривого Рога

Госэкоинспекция проверит экобезопасность на крупнейших предприятиях Кривого Рога

15:25 27.05.2021
80% мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение – глава Госэкоинспекции

80% мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение – глава Госэкоинспекции

16:20 28.04.2021
Госэкоинспекция аннулировала лицензии 5 предприятиям в сфере медотходов

Госэкоинспекция аннулировала лицензии 5 предприятиям в сфере медотходов

11:44 26.03.2021
Госэкоинспекция в 2021 году проверит около 30 топ-загрязнителей

Госэкоинспекция в 2021 году проверит около 30 топ-загрязнителей

11:16 26.03.2021
Госэкоинспекция в суде требует прекратить строительство нового хвостохранилища на "ArcelorMittal Кривой Рог" без разрешений

Госэкоинспекция в суде требует прекратить строительство нового хвостохранилища на "ArcelorMittal Кривой Рог" без разрешений

15:55 22.03.2021
Убытки в сфере водных ресурсов в 2020 г. составили 188 млн грн - Госэкоинспекция

Убытки в сфере водных ресурсов в 2020 г. составили 188 млн грн - Госэкоинспекция

11:58 12.02.2021
На территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов

На территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов

13:34 27.01.2021
Глава Госэкоинспекции переехал в Кривой Рог, где будет курировать новый Офис центрального аппарата

Глава Госэкоинспекции переехал в Кривой Рог, где будет курировать новый Офис центрального аппарата

18:38 29.11.2020
Госэкоинспекция взыскала с "ArcelorMittal Кривой Рог" более 11 млн грн за вредные выбросы в атмосферу

Госэкоинспекция взыскала с "ArcelorMittal Кривой Рог" более 11 млн грн за вредные выбросы в атмосферу

16:24 23.11.2020
Глава Госэкоинспекции: Каждое крупное предприятие с угрозой экологии должно проверяться хотя бы раз в год

Глава Госэкоинспекции: Каждое крупное предприятие с угрозой экологии должно проверяться хотя бы раз в год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В пресс-центре Рады неизвестная женщина напала на нардепа Потураева

Заболеваемость COVID-19 стабильно снижается, ее рост можно ожидать осенью - ЦОЗ

Украинцы летом-2021 ищут отдых в Бердянске и Железном Порту, за границей - в Турции и на Кипре – Google Украина

Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль зарегистрировал свыше 300 новых случаев COVID-19 за сутки впервые с апреля

В Украине не прекращаются дожди и грозы

Под Мариуполем ранен украинский военный

В пресс-центре Рады неизвестная женщина напала на нардепа Потураева

"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение со Словакией

Украина и Франция проведут консультации о признании украинских свидетельств о вакцинации - МИД

Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

Рада ратифицировала рамочное соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой в Луганской области

Рада переименовала пгт Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк

"Голос" не поддержит президентский законопроект о деолигархизации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА