Для новых обвинений Зеленского в срыве операции по задержанию "вагнеровцев" нет никаких оснований – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что для новых обвинений в адрес президента Украины Владимира Зеленского относительно срыва операции по задержанию "вагнеровцев" нет никаких оснований.

"В интервью (журналистке телеканала "1+1" Н. Мосейчук – ИФ) президент не говорил ничего нового по делу "вагнеровцев". Он дал общее представление, как мы можем оценивать, а не давать юридических трактовок, исходя из знаний, которые мы сегодня имеем. Он сослался на официальный разговор с Лукашенко, который состоялся 5 августа, через неделю после задержания в Беларуси потенциальных субъектов уголовного преследования в Украине и официально потребовал их экстрадиции", - заявил Подоляк в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что сейчас используется любая возможность оживить "мертвый" информационный повод, "независимо от нелепости претензий, которые высказываются в адрес президента".

"Причинно-логические связи в претензиях напрочь отсутствуют. Нет ничего нового в этой теме. Нет журналистских расследований, которые ожидали длительное время и, соответственно, нет ничего по этой теме дополнительно из того, что можно было бы сказать… Президенту приписывают слова, которых он не говорил и обсуждения, которых он не вел", - добавил он.

По словам Подоляка, Зеленский в телефонном разговоре 5 августа 2020 года обсуждал с Лукашенко только возможность экстрадиции в Украину задержанных в Беларуси "вагнеровцев".

"Никаких дополнительных сообщений не было сделано", - сказал советник руководителя Офиса президента.

"Президент всегда говорит, что, если у нас есть возможность требовать экстрадицию граждан любой страны, которые принимали участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, то мы будем это требовать у любой страны. Естественно в Беларусь мы тоже обратились", - сказал он.

Он также добавил, что "судя по тому, как "вагнеровцы" оказались в Беларуси, как их задержали и какой последующий резонанс был в медийном поле Российской Федерации, то украинскую сторону это заставило предположить, что это была спецоперация медийного плана, цель которой состояла в создании давления на Беларусь, Украину и на третьи страны.

"Все профиты получила только Россия", - подытожил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

Он отметил, что в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор", - отметил Зеленский.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.