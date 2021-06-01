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13:19 01.06.2021

Создание украиноязычного контента должно стать приоритетом государства - Кремень

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Создание украиноязычного контента должно стать приоритетом государства - Кремень

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень убежден, что создание и продвижение украиноязычного образовательного и развлекательного контента должно стать одним из главных приоритетов государства, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Забота о здоровье и благополучие детей - ежедневная обязанность каждого взрослого. Искренне верю, что защита прав наших молодых граждан, повышение качества образования, поддержка украинской детской книги, создание и продвижение украиноязычного образовательного и развлекательного контента, наряду с повышением уровня государственной поддержки семей с детьми, совершенствованием системы усыновления и развитием инклюзивного обучения, станет действительно самым главным приоритетом государства", - сказал Кремень.

Международный день защиты детей в Украине отмечается ежегодно с 1 июня 1998 года.

Теги: #креминь #язык #омбудсмен
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