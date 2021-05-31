МАУ с 18 июня возобновляет рейсы в Афины

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 18 июня 2021 года планирует возобновить регулярные рейсы в Афины (Греция).

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и пятницам.

Вылет из Киева планируется в 10:35, прилет - в 13:10. В обратном направлении вылет запланирован на 14:05, прилет на 16:40.

Прямые рейсы из Киева в Афины в этот период будут также выполнять авиакомпании Wizz Air и Ryanair.