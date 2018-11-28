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17:46 28.11.2018

Всеобщая забастовка в Афинах нарушила работу транспорта

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Всеобщая забастовка в Афинах нарушила работу транспорта

Всеобщая забастовка, организованная одним из крупнейших греческих профсоюзов - "Общей конфедерацией греческих рабочих", - парализовала транспортную систему Афин, сообщает в среду новостной интернет-портал Euronews.

В сообщении отмечается, что все виды муниципального транспорта, включая паромы, на сутки прекратили работу. "В Афинах не работает метро, не ходят поезда, трамваи и троллейбусы", - приводит портал выдержки из заявления МИД Греции.

По информации Euronews, участвующие в забастовке работники выступают за увеличение заработной платы, а также против сокращения пенсионных выплат и увеличения налогов.

"Работники требуют отмены увеличения налогов и установки всеобщей минимальной месячной заработной планы в размере 751 евро", - говорится в заявлении профсоюза.

Теги: #забастовка #афины
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