Экономика

12:50 29.05.2019

Авиакомпания Jonika запускает с 21 июля прямые рейсы из Львова в Афины

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Авиакомпания Jonika запускает с 21 июля прямые рейсы из Львова в Афины

Украинская авиакомпания Jonika (Киев) с 21 июля 2019 года начнет выполнять рейсы из Львова (международный аэропорт "Львов" им.Данила Галицкого) в Афины (Греция, международный аэропорт "Элефтериос Венизелос").

Как сообщила пресс-служба аэропорта "Львов" на своей странице в Facebook, рейсы будут выполняться еженедельно, по воскресеньям. Вылет из Львова планируется в 16:10, прилет в Афины – в 19:00. В обратном направлении вылет запланирован на 13:00, прилет – на 15:30 (по киевскому времени).

Согласно информации в системе бронирования на сайте авиакомпании, стоимость билета в одну сторону составляет от 4 тыс. грн. Рейсы будут выполняться до 15 сентября.

Флот компании состоит из двух самолетов Boeing 737. Авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Грецию и чартерные - в Турцию, Черногорию, Албанию и Болгарию.

ООО "Авиакомпания "Джоника" была зарегистрирована в 2016 году. Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц, уставный капитал компании составляет 100 тыс. грн. Его участниками являются: харьковчанин Виталий Логинов (40%) и ООО "Мабуст" (60%).

Среди видов деятельности авиакомпании значатся: предоставление в аренду воздушных транспортных средств; грузовой автомобильный транспорт; пассажирский авиационный транспорт; грузовой авиационный транспорт; вспомогательное обслуживание авиационного транспорта; транспортная обработка грузов; ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов; поставка готовых блюд.

Согласно декларации Логинова за 2016 год, на тот момент он являлся депутатом Богодуховского районного совета (Харьковская обл.). Помимо компании "Джоника", согласно этой же декларации, он владеет ООО "ЛТ Ресурс", "Укримпекс", "Вернисаж Тур", "КПЛ-Инвест",

ООО "Мабуст" (Бровары, Киевская обл.) занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Конечный бенефициар – Виктор Тимошенко (100%). Уставной капитал компании составляет 40 тыс. грн.

Теги: #львов #украина #рейсы #jonika #греция #афины
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