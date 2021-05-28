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20:58 28.05.2021

Зеленский назначил Марию Чорную главой Кировоградской обладминистрации - указ

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Зеленский назначил Марию Чорную главой Кировоградской обладминистрации - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №214/2021 президент подписал 27 мая.

Зеленский встретился с новоназначенной главой обладминистрации в пятницу в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение. Он пожелал Чорной успеха на новой должности и выразил убеждение, что опыт работы в обладминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал области.

Чорная, 1974 г.р., в 2002-11 гг работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области, после чего была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития - начальником управления экономической политики Кировоградской обладминистрации. С 2020 года возглавляла департамент агропромышленного развития обладминистрации.

Теги: #президент #кировоградская_обл #кадры
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